Mei-update Nu Beschikbaar Voor Pixel-smartphones

Google heeft een nieuwe build van Android 16 uitgerold naar de Pixel-smartphones. De update van mei moet een aantal vervelende problemen oplossen, maar zorgt er ook voor dat gebruikers niet langer oudere versies van Android kunnen installeren.

De mei-update voor de ondersteunende Pixel-apparaten lost vier problemen op. Het gaat om bugs die zorgen voor traag draadloos opladen, het vastlopen van de camera-app, schermflikkering en een toetsenbord dat niet altijd goed werkt.

De update bevat echter ook een bootloader-update. Deze update verhoogt de anti-rollback-versie van de bootloader op de Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en Pixel 10 Pro Fold, wat voorkomt dat het toestel terugkeert naar eerdere, kwetsbare versies van de bootloader. Ben jij iemand die veel experimenteert met verschillende builds, dan is het misschien beter om deze update niet te downloaden. Reguliere consumenten merken hier verder niks van.

De mei-update met buildnummer CP1A.260505.005 is beschikbaar voor de Pixel 7a, Pixel 8-serie, Pixel 8a, Pixel 9-serie, Pixel 9a, Pixel 10-serie, Pixel 10a, Pixel Tablet en Pixel 10 Pro Fold. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Systeem‘ -> ‘Software-update‘.

