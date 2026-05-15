Goedkoper Netflix Abonnement Met Reclame Komt Naar Nederland en België

Netflix is van plan om een voordeliger abonnement te introduceren in vijftien landen, waaronder Nederland en België. In deze landen is het vanaf volgend jaar mogelijk om minder te betalen voor Netflix, maar mensen met dit goedkoper abonnement krijgen wel advertenties te zien.

Mensen die zich aanmelden voor het nieuwe Netflix-abonnement krijgen reclame te zien voor en tijdens films en series. Hoeveel het nieuwe abonnement in Nederland en België gaat kosten is nog onduidelijk, maar in Duitsland is het abonnement al beschikbaar voor 4,99 euro per maand. In Nederland en België betaal je momenteel minimaal 9,99 euro en maximaal 20,99 euro per maand, afhankelijk van het gekozen abonnement.

Het advertentieabonnement is al langer beschikbaar in andere landen. Wereldwijd telt Netflix al meer dan 250 miljoen maandelijkse gebruikers van het advertentieabonnement. Dit leverde Netflix vorig jaar 1,5 miljard dollar aan advertentieinkomsten op, ongeveer 3 procent van de totale omzet.

