Amazon Kindle Scribe-e-readers Vanaf Juni In Nederland Verkrijgbaar

Amazon heeft bekendgemaakt dat het bedrijf in juni zijn Kindle Scribe-apparaten zal uitbrengen in Nederland en België. De goedkoopste versie kost 449 euro en de duurste versie kost 699 euro.

Er verschijnen twee verschillende modellen op de markt. Een zwart-wit model en een kleuren model. De zwart-wit uitvoering van de Kindle Scribe heeft een 10,2-inch scherm en is verkrijgbaar met 16GB, 32GB of 64GB opslagruimte. De 16GB versie heeft een scherm zonder verlichting, waardoor deze niet in het donker te gebruiken is. De 32GB en 64GB versies hebben wel schermverlichting. De Kindle Scribe kost 449,99 euro (16GB), 519,99 euro (32GB) of 569,99 euro (64GB).

De Kindle Scribe Colorsoft, de nieuwe kleuren versie van de e-reader, heeft een 11-inch scherm en is verkrijgbaar met 32GB of 64GB opslagruimte. De e-reader komt naar de Benelux voor 649,99 euro of 699,99 euro.

