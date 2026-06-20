Samsung-smartphones Krijgen Extra Bescherming Tegen Phishing

Samsung zal na de zomer een nieuwe anti-phishingfunctie uitbrengen. De functie komt als eerste beschikbaar op de Galaxy Z-serie, waarna de functie later naar andere Galaxy-toestellen zal worden uitgerold.

In thuisland Zuid-Korea heeft Samsung de nieuwe ‘Phishing App Risk Alert’-functie aangekondigd, die te vinden zal zijn in Android 17 met de One UI 9-schil. Galaxy-smartphones beschikken al langer over een functie die de installatie van kwaadaardige apps automatisch blokkeert, maar deze functie is niet waterdicht omdat nieuwe apps nog niet altijd op de lijst staan.

De nieuwe bescherming in One UI 9 checkt voor de uitvoering van apps of een app als kwaadaardig is gemarkeerd in de database van de Galaxy Store. Worden apps pas later als kwaadaardig gemarkeerd, dan zorgt de nieuwe functie ervoor dat ze niet meer werken – ook al had je ze eerder geïnstalleerd.

“Bovendien wordt de uitvoering en installatie van verdachte apps gecheckt die mogelijk in verband kunnen staan met andere gebeurtenissen op je telefoon. Denk aan het uitvoeren van bepaalde andere software of het aannemen van een verdacht telefoongesprek. Daarvoor werkt de nieuwe functie samen met bestaande call-screeningfuncties.” Zo schrijft Galaxyclub.

De nieuwe phishing-functie is deze zomer beschikbaar op de Galaxy Z Fold 8, de Z Fold 8 Ultra en de Galaxy Z Flip 8. Samsung zal de nieuwe vouwbare smartphones in juli introduceren en de smartphones draaien uit de doos op One UI 9. Op een later tijdstip zal de functie worden uitgerold naar alle Samsung-telefoons en -tablets die Android 17 en One UI 9 krijgen.

via [galaxyclub]