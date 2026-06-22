Nothing Brengt Dit Jaar Geen CMF-smartphone Uit

De Engelse fabrikant Nothing is niet van plan om dit jaar een smartphone op de markt te brengen in zijn goedkopere CMF-lijn. De hoge prijs voor werkgeheugen zou hiervoor de reden zijn.

Door de opkomst van kunstmatige intelligentie, dat veel werkgeheugen vereist, wordt werkgeheugen steeds duurder. Dit zien we onder andere terug in de hoge prijzen van smartphones, waardoor het steeds moeilijker wordt om goedkope smartphones op de markt te brengen. Zo heeft Nothing nu besloten om dit jaar geen nieuwe CMF-telefoon op de markt te brengen. Volgens mede-oprichter Akis Evangelidis was er geen logische, goede prijs voor de telefoon te maken en is het project daarom afgeschoten. Op Instagram heeft hij de volgende statement gegeven:

“Veel van jullie hebben gevraagd wanneer de volgende CMF-telefoon uitkomt en zoals altijd zijn we daar liever transparant over. De CMF Phone 2 Pro was een product waar we ontzettend trots op waren. We waren bezig met een opvolger, maar met de huidige geheugenprijzen kunnen we geen telefoon bouwen die aanvoelt als een échte stap voorwaarts voor een prijs die logisch is voor CMF. Daarom hebben we besloten om dit jaar geen nieuwe CMF-telefoon uit te brengen. We zijn hier liever vooraf eerlijk over dan dat we iets op de markt brengen waar we niet achter staan.”

Nothing zal dit jaar nog wel een nieuwe smartphone introduceren onder de Nothing-merknaam, maar de rest van het jaar is het dus wat rustiger wat betreft dochtermerk CMF.

via [AW]