Eerste Specificaties Van Oppo Find X10 Pro Uitgelekt

De Oppo Find X10 Pro is voor het eerst opgedoken in het geruchtencircuit. De officiële introductie laat nog lang op zich wachten, maar details over onder andere de camera en accu zijn nu al uitgelekt.

Hoogstwaarschijnlijk krijgt de Oppo Find X10 Pro een premium design en ligt de focus op de camera en accu van de smartphone. De Find X10 Pro krijgt volgens de geruchten een 6,78-inch LTPO OLED-scherm met een 1,5K resolutie, afgeronde hoeken en zeer dunne schermranden. Beelden ontbreken echter nog.

Intern vinden we een opvallend grote 8000 mAh accu en een MediaTek Dimensity 9600-processor dat is geproduceerd op een 2nm-proces. Oppo rust de smartphone verder uit met een 200MP hoofdcamera met een 1/1.3 inch Samsung ISOCELL HPC-sensor, een 200MP telelens, een 3MP multispectrale sensor en een nog onbekende groothoeklens. De behuizing krijgt een IP68- en IP69-certificering, wat een hoge stof- en waterbestendigheid moet bieden.

Oppo heeft zelf nog niet bekendgemaakt wanneer de officiële introductie van de Find X10 Pro zal plaatsvinden, maar we verwachten de smartphone in september.

via [droidapp]