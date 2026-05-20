“Galaxy Z Fold 8 Krijgt Grotere Accu en Dunnere Behuizing”

De eerste specificaties van de Samsung Galaxy Z Fold 8 zijn opgedoken in het geruchtencircuit. De nieuwe vouwbare smartphone krijgt een dunnere behuizing en tegelijkertijd een aanzienlijk grotere accu, aldus de geruchten. Daarnaast werkt Samsung aan een extra brede versie met de naam Galaxy Z Fold Wide.

De details over de Samsung Galaxy Z Fold 8 zijn gedeeld door de Griekse bron TechManiacs. Volgens de website krijgt de nieuwe vouwbare smartphone een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor en opnieuw een 200MP hoofdlens en een 10MP selfie-camera. De ultragroothoeklens krijgt een upgrade naar een 50MP sensor. Details over een telelens ontbreken nog.

De Galaxy Z Fold 8 weegt 210 gram. Dat is 5 gram lichter dan de Galaxy Z Fold 7. Opengevouwen is de behuizing 4,1 millimeter dik. Dit is iets dunner dan de 4,2mm behuizing van de Z Fold 7. Een erg groot verschil is dit niet, maar wat wel opvalt is dat de accu ondanks de dunnere behuizing een aanzienlijke upgrade krijgt.

De Samsung Galaxy Z Fold 8 beschikt volgens de bron namelijk over een 5000 mAh accu, terwijl de voorganger het moet doen met een 4400 mAh accu. Dat is een upgrade van 13 procent. De combinatie van een grotere accu en een energiezuinigere processor moet een duidelijk verschil maken in totale accuduur.

Samsung Galaxy Z Fold Wide

Naast de reguliere Galaxy Z Fold 8 zou Samsung ook werken aan een bredere Galaxy Z Fold Wide. Het scherm van de smartphone zou een 4:3-beeldverhouding hebben en de behuizing is ietsjes dikker. Intern vinden we een nog iets grotere 5.100 mAh accu en een driedubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoekcamera en een 50MP telelens.

De officiële introductie zal waarschijnlijk op 22 juli plaatsvinden tijdens Unpacked in Londen. We krijgen dan ook de Galaxy Z Flip 8, de Galaxy Watch 9 en de Galaxy Glasses te zien.

