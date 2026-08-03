Nothing Stopt Niet Met Smartphones!

Nothing ontkent dat het bedrijf stopt met het maken van smartphones. Onlangs doken geruchten op dat Nothing zou stoppen in verschillende markten. Net zoals OnePlus onlangs is gestopt op de Europese markt.

Medeoprichter Akis Evangelidis heeft gereageerd op de berichten dat Nothing zou stoppen in verschillende markten. Op X schrijft hij dat het gaat om “nepnieuws” en dat Nothing zich uit geen enkele markt zal terugtrekken. Evangelidis geeft aan dat het nepnieuws waarschijnlijk is gebaseerd op iets anders dat momenteel gaande is bij Nothing.

Nothing is namelijk met een reorganisatie bezit om zich voor te bereiden op een volgende groeifase. Nothing zal nieuwe bedrijfsonderdelen opzetten, waaronder een AI-divisie. Ook zal het bedrijf verschillende nationale teams samenvoegen tot regionale hubs, zodat het bedrijf efficiënter kan werken. Hierdoor zullen wel een aantal banen verdwijnen, maar Nothing heeft niet aangegeven om hoeveel banen het gaat.

Kortom, de veranderingen binnen Nothing hebben volgens het bedrijf niks te maken met een vertrek uit verschillende markten, maar met een interne reorganisatie voor een efficiëntere organisatie en als voorbereiding op een groeiende toekomst.

via [droidapp]