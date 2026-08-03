Google Pixel 11 Pro Fold Uitgelekt In Fotoserie

Een goedgeïnformeerde bron heeft een fotoserie gedeeld die de aankomende Google Pixel 11 Pro Fold van alle kanten laat zien. De smartphone lijkt wat dunner te worden dan zijn voorganger.

De officiële introductie van de Google Pixel 11-serie zal op 12 augustus plaatsvinden. We hoeven dus niet heel lang meer te wachten. Dit betekent echter niet dat de geruchten rondom de nieuwe smartphones afnemen. Zo heeft de bekende tech-lekker Evan Blass nu verschillende beelden gedeeld die het design van de Pixel 11 Pro Fold laten zien.

De Google Pixel 11 Pro Fold behoudt grotendeels hetzelfde ontwerp als zijn voorganger, maar Google lijkt te hebben gekozen voor een iets dunnere behuizing. Ook krijgt de smartphone een vernieuwde camera-module met daarin een Glow-verlichting. We zien de vouwbare smartphone in een donkergroene kleur met een metalen/gouden frame. Dichtgevouwen is de Pixel 11 Pro Fold volgens de geruchten 10,1 millimeter dik.

Evan Blass heeft niet alleen beelden van de Google Pixel 11 Pro Fold gedeeld, maar ook van de Pixel Buds Pro 2 en de Pixel Watch 5. Google zal de smartwatch en oordopjes op 12 augustus tegelijkertijd met de Pixel 11-serie introduceren.

via [droidapp]