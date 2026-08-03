OnePlus 16 Uitgelekt: Komt Niet Naar Nederland!

De eerste details van de OnePlus 16 zijn uitgelekt. De smartphone krijgt onder andere een opvallend grote accu. OnePlus brengt zijn smartphones niet meer in Europa op de markt, dus als je de OnePlus 16 wilt kopen moet je het toestel uit Azië halen.

De geruchten zijn afkomstig van tech-lekker Digital Chat Station, die een bericht op het Chinese platform Weibo heeft geplaatst. Volgens de bron lijkt de OnePlus 16 qua uiterlijk veel op de OnePlus 15, die wel in Nederland is uitgebracht. De OnePlus 16 krijgt een 6,78-inch LIPO-scherm met zeer dunne schermranden, een nieuwe Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro-processor en een 9.000 mAh accu. Zo’n grote accu moet twee tot misschien wel drie dagen meegaan op één acculading.

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie van de OnePlus 16 zal plaatsvinden, maar ergens in oktober is gebruikelijk. Beelden van de smartphone ontbreken nog, maar we verwachten dat de komende weken en maanden steeds meer details uitlekken.

via [AW]