Sony Xperia 1 II Vanaf Volgende Week In Nederland Verkrijgbaar Voor 1199 Euro

De Sony Xperia 1 II, een nieuwe vlaggenschip-smartphone die Sony in februari introduceerde, is vanaf volgende week verkrijgbaar in Nederland en België. De smartphone krijgt een flinke adviesprijs mee van 1199 euro.

De Sony Xperia 1 II is de opvolger van de Xperia 1 en beschikt onder andere over een langwerpig 6,5-inch 4K HDR OLED-scherm met een 21:9-beeldverhouding, een Snapdragon 865-processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4.000 mAh accu, een 8MP selfie-camera en een rear-camera met drie 12MP lenzen. Dankzij de brandpunten 16mm, 24mm en 70mm is deze camera ook geschikt voor portretfoto’s en groothoekfoto’s. De camera kan 4K-video’s met 60fps opnemen, heeft 60fps AF/AE-tracking en kan 20fps burstopnames maken. De smartphone heeft een waterdichte behuizing IP65/68 en draait op Android 10.

De Sony Xperia 1 II verschijnt in de Benelux op de markt in de kleuren zwart en paars voor een adviesprijs van 1199 euro. Tijdelijk krijg je de Sony WH-1000XM3 bluetooth noise-cancelling headset cadeau.

via [AW]