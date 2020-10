Xiaomi Mi10T Lite Review: Goedkoopste 5G-smartphone Met 120Hz-scherm

Xiaomi heeft eind september de nieuwe Mi10T-series aangekondigd. Deze serie bestaat uit de reguliere Xiaomi Mi10T, de Mi10T Pro en de Mi10T Lite. De laatstgenoemde is de goedkoopste 5G-smartphone die je op dit moment kunt kopen en wij hebben deze smartphone een aantal dagen mogen testen. In de onderstaande review lees je wat je voor slechts 279 euro in huis haalt en waarom we de Xiaomi Mi10T Lite kunnen aanraden. Tip: Alleen deze woensdag (28 oktober) is de smartphone 30 euro afgeprijsd.

Inhoud

De Xiaomi Mi10T Lite is in drie verschillende kleuren verkrijgbaar, namelijk Atlantic Blue, Pearl Gray en Rose Gold Beach. Wij hebben de Rose Gold Beach uitvoering ontvangen. De kleur loopt van onder naar boven over van roze goud naar licht blauw, wat de impressie geeft van een mooi strand. In de verpakking vinden we naast de Mi10T Lite nog een doorzichtig hoesje, een 33W snellader, een USB-C kabel, een SIM-kaart tool en wat papierwerk.

120Hz scherm

Het eerste wat mij opviel toen ik de Xiaomi Mi10T Lite uit de doos haalde was het enorme scherm. Xiaomi heeft de smartphone namelijk uitgerust met een 6,67-inch scherm met een FHD+ resolutie, een helderheid van 450 nits en een ronde uitsparing voor de 16MP selfie-camera. Het scherm neemt vrijwel de gehele voorkant in beslag, met uitzondering van een kleine kin onderaan het scherm.

Het meest opvallende aan dit scherm is de 120Hz-verversingssnelheid. Een dergelijke hoge verversingssnelheid zien we doorgaans namelijk alleen op de duurdere vlaggenschip-smartphones. Een hogere verversingssnelheid zorgt ervoor dat beelden vloeiender overkomen wanneer je bijvoorbeeld door de instellingen scrolt of aan het gamen bent. Dit moet op zijn beurt weer rustgevender zijn voor de ogen van de gebruiker.

Het sneller verversen van het scherm verbruikt doorgaans wel meer energie, maar hier heeft Xiaomi iets op bedacht. De verversingssnelheid past zich namelijk automatisch aan aan het gedrag van de gebruiker. Zo schakelt de verversingssnelheid bij het kijken van een film terug naar 48Hz of bij het kijken van YouTube-video’s terug naar 30Hz of 60Hz. Bij dergelijke taken heeft een hogere verversingssnelheid namelijk geen zin. Wanneer je weer door je Facebook-feed scrolt of gaat gamen schakelt het scherm weer over naar een verversingssnelheid van 120Hz. Op deze manier maakt de Mi10T Lite met zo weinig mogelijk energie optimaal gebruik van de mogelijkheden van het scherm.

4820 mAh Accu

Een groot scherm verbruikt veel energie, maar daar zul je bij de Xiaomi Mi10T Lite niet veel van merken. De smartphone beschikt namelijk over een accu met een capaciteit van maar liefst 4820 mAh. Een dergelijk hoge capaciteit zorgt ervoor dat je zonder problemen de dag door komt en in veel gevallen zelfs twee dagen. Wanneer de accu leeg is zorgt de meegeleverde 33W snellader dat de accu snel weer vol is.

Xiaomi heeft de smartphone ook voorzien van een interessante “Ultra batterijbesparing” functie. Deze modus blokkeert de meest energie-intensieve functies en activeert een donker thema. Oproepen en sms-en blijven gewoon werken en je kunt zelf aangeven welke andere apps je wilt blijven gebruiken. Met de Ultra batterijbesparing ingeschakeld gaat de accu vele dagen mee, wat handig is als je lang zonder stroom komt te zitten.

Vierdubbele 64MP Camera

De grote camera-module aan de achterkant van de Xiaomi Mi10T Lite is niet te missen. Deze ronde module steekt namelijk uit de behuizing en beschikt over vier verschillende lenzen. De hoofdlens heeft een 64MP sensor met een f/1.89 aperture voor scherpe foto’s in hoge resolutie. De camera heeft ondersteuning voor 4K video’s met 30fps en kan korte slowmotion-opnames maken met een framerate van 120fps, 240fps of zelfs 960fps.

Naast de hoofdlens vinden we een 8MP ultragroothoeklens met een kijkhoek van 120 graden. Dankzij deze bredere kijkhoek krijgt de lens veel meer in beeld en zijn de beelden te vergelijken met die van actiecamera’s zoals een GoPro. Een ultragroothoeklens is erg handig wanneer je een groepsfoto wilt maken of wanneer je de hele woonkamer wilt fotograferen.

Onder aan de camera-module vinden we een 2MP dieptelens. Deze lens zorgt voor een zogeheten “bokeh” effect, waarbij een persoon of object scherp in beeld is terwijl de achtergrond juist wazig is. Dit geeft vaak een wat professioneler resultaat. Als laatste beschikt de Mi10T Lite over een macrolens met een focuspunt van slechts 4 centimeter, waardoor het mogelijk is om objecten van heel dichtbij te fotograferen. Een dergelijke lens is ideaal om bijvoorbeeld bloemen van dichtbij mee te fotograferen. Wij zijn zeer te spreken over de resultaten van de camera’s.

5G-ondersteuning

Telecomproviders en smartphonefabrikanten hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan 5G, de opvolger van 4G, waarbij de dataoverdracht veel sneller is en de reactiesnelheid veel korter. Ondersteuning voor dit snellere netwerk zien we nu steeds vaker terug in vlaggenschip-smartphones, maar goedkopere smartphones moeten het voorlopig nog doen met 4G. Tenminste, de meeste goedkope smartphones.

De Xiaomi Mi10T Lite beschikt namelijk over de Qualcomm Snapdragon 750G-processor die een ingebouwde 5G-modem heeft. Dit maakt de Mi10T Lite de goedkoopste 5G-smartphone van dit moment. Dankzij de 5G-modem kun je de zeer hoge download- en uploadsnelheid van het 5G-netwerk ervaren. Let er wel op dat 5G in Nederland nog geen landelijke dekking heeft. Lang zal het echter niet meer duren voordat we in het hele land van 5G kunnen genieten.

Krachtige processor

De Xiaomi Mi10T Lite heeft niet alleen veel functies, maar is ook erg krachtig. Zo is de Mi10T Lite de eerste smartphone met de gloednieuwe Snapdragon 750G-chipset. Deze 8nm octa-core processor van Qualcomm in combinatie met 6GB werkgeheugen zorgt ervoor dat je zware games kunt spelen en meerdere apps op de achtergrond kunt draaien zonder dat dit invloed zal hebben op de snelheid van de smartphone. De chipset is ook geschikt voor “True HDR gaming”, waarbij kleurrijke beelden nog beter tot hun recht komen. Een grote scherm in combinatie met een hoge contrast en een krachtige processor is een must-have voor mensen die graag gamen op hun smartphone.

Conclusie

Xiaomi laat met de Mi10T Lite zien dat je niet de hoofdprijs hoeft te betalen voor een uitgebreide smartphone. Voor minder dan 300 euro haal je een toestel in huis met een 120Hz-scherm, een vierdubbele camera, een zeer grote accu en een snelle processor met 5G-ondersteuning. Ook kleinere features zoals een microSD-kaart-slot, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, dual-SIM-ondersteuning, stereo-speakers, een infrarood-sensor, een NFC-chip en een vingerafdrukscanner zijn aanwezig. Het enorme scherm van 6,67-inch is ideaal voor het kijken van YouTube of het lezen van nieuws. Wel is de Xiaomi Mi10T Lite hierdoor wat aan de grote kant en dus niet voor iedereen weggelegd.

Wil je de Xiaomi M10T Lite kopen, dan kun je dat het beste aanstaande woensdag (28 oktober) doen. Op deze dag start Xiaomi namelijk met de verkoop van de smartphone en geeft het bedrijf 24 uur lang 30 euro korting. Hierdoor kost de Xiaomi Mi10T Lite met 64GB opslagruimte tijdelijk slechts 249 euro. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Atlantic Blue, Pearl Gray en Rose Gold Beach. Na woensdag kost de Mi10T Lite 279 euro (6GB + 64GB) of 329 euro (6GB + 128GB). De smartphone is ook verkrijgbaar via Belsimpel.

Voordelen

– groot 6,67-inch 120Hz-scherm

– lange accuduur

– uitgebreide vierdubbele camera

– 5G-ondersteuning

– krachtige processor

– zeer lage adviesprijs

– leuke extra’s (microSD-kaart aansluiting, infrarood sensor, dual-SIM, 3.5mm koptelefoonaansluiting, NFC)