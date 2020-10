OnePlus Introduceert Budget-smartphones Nord N10 5G en Nord N100

OnePlus heeft deze week twee nieuwe smartphones voor in de OnePlus Nord-serie aangekondigd. De OnePlus Nord N10 5G is de krachtigste van de twee en krijgt een adviesprijs mee van 329 euro. De Nord N100 verschijnt op de markt voor slechts 179 euro.

OnePlus Nord N10 5G

De OnePlus Nord N10 5G heeft een groot 6,49-inch LCD-scherm met Full-HD+ resolutie en een 90Hz verversingsnelheid. Intern vinden we een Snapdragon 690-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 4300 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen. Zoals de naam al doet vermoeden beschikt de smartphone over 5G-ondersteuning.

Achterop vinden we een vierdubbele camera met een 64MP hoofdcamera, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een dieptesensor. In de ronde uitsparing in het scherm zit een 16MP selfie-camera.

OnePlus Nord N100

De OnePlus Nord N100 is met een adviesprijs van 179 euro een echte budget-toestel. De smartphone heeft een 6,52-inch scherm met een resolutie van 1600×720 pixels en een 60Hz verversingsnelheid, een Snapdragon 460-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een dieptesensor.

De OnePlus Nord N10 5G verschijnt op de markt voor 329 euro in de kleur Midnight Ice. De OnePlus Nord N100 kost 179 euro en komt uit in de kleur Midnight Frost. OnePlus zal de releasedatum van beide toestellen binnenkort bekendmaken.