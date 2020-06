Samenwerking OnePlus en McLaren Officieel Beëindigd

OnePlus heeft bekendgemaakt dat de Chinese fabrikant de samenwerking met McLaren heeft beëindigd. Er zullen daarom geen unieke McLaren Editions van OnePlus-smartphones meer worden uitgebracht.

Onlangs schreven we al dat de samenwerking tussen beide bedrijven waarschijnlijk is beëindigd, nadat het logo van OnePlus niet meer te vinden was op de website van McLaren. De twee bedrijven werkten de afgelopen jaren samen aan speciale edities van OnePlus-smartphones, waarbij de behuizing en de interface een aangepast ontwerp kregen en de hardware iets krachtigere is. Uiteraard tegen een meerprijs.

Nu de samenwerking met McLaren officieel voorbij is verwachten wij dat OnePlus opzoek is naar een ander bedrijf voor het ontwerpen van “Special Editions”. Het is nog onduidelijk wanneer we een nieuwe Special Edition te zien krijgen.

via [androidplanet]