Luxe Vertu-smartphones Nu Ook In Nederland Verkrijgbaar

De smartphones van het luxemerk Vertu zijn nu in Nederland te koop. De smartphones zijn verkrijgbaar via niche-operator PhoneBucks. Veel klanten zal het merk echter niet trekken, want de voordeligste smartphone kost 2.900 euro en prijzen lopen op tot maar liefst 34.350 euro.

De smartphones van Vertu zijn niet zo duur vanwege de hardware, maar vanwege de gebruikte materialen. Zo zijn de Vertu-smartphones voorzien van kalfsleder, hagedissen- of krokodillenhuid, goud, robijnen en diamanten. Sommige toestellen hebben een alarmknop, waarmee je bijvoorbeeld een taxi kunt bestellen of een etentje kunt reserveren. Kies je een van de duurdere modellen, dan krijg je toegang tot een persoonlijke assistent voor 12 maanden. Klanten met een minder duur toestel krijgen 6 maanden toegang tot deze hotline.

Deze telefoons zijn bedoeld voor iedereen die een mobiele telefoon ziet als een juweel en passen in het rijtje als Hermes, Prada, en dergelijke.

De duurste Vertu-smartphone kost maar liefst 34.350 euro. Hiervoor krijg je een 6,67-inch 120hz OLED-scherm, een Snapdragon 888-processor, een 4200 mAh-accu met ondersteuning voor 55W snelladen, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, een 64MP hoofdlens, een 5MP macrolens en een 2MP dieptelens. De smartphone draait nog op Android 11. Over Android 11 is Luxury OS ge├»nstalleerd, dat is voorzien van V-TALK (Vertu Talk)-encryptie. Deze encryptie moet ervoor zorgen dat derden gesprekken of sms’jes niet kunnen onderscheppen.

De specificaties zijn niet super indrukwekkend, maar de behuizing is wel afgewerkt met 18K goud, diamanten en alligator leer. Is dit jouw ding en heb je toevallig nog ergens 35 duizend euro liggen, dan is dit misschien jouw ideale smartphone.

