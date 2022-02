“Nieuwe Renders Van Motorola Moto G22 Gelekt”

Motorola werkt aan een nieuwe budget-smartphone, waarvan nu verschillende renders en specificaties zijn uitgelekt. We zien de Motorola Moto G22 in vier verschillende kleuren. De smartphone beschikt onder andere over een vierdubbele camera.

Op de onderstaande afbeeldingen zien we de Motorola Moto G22 in de kleuren zwart, wit, groen en blauw. Voorop vinden we volgens de geruchten een 6,5-inch HD+ LCD-scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera, een 90Hz verversingssnelheid en een behoorlijk dikke rand. Intern vinden we een nog onbekende MediaTek-processor, 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart. De vierdubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

Volgens 91mobiles zal Motorola de Moto G22 nog voor het einde van deze maand introduceren. Dus lang hoeven we niet te wachten voordat we alle details voor jullie op een rijtje kunnen zetten.

via [androidplanet]