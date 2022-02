High-end OPPO Find X5 Series Officieel Aangekondigd

OPPO heeft zojuist tijdens een online presentatie de OPPO Find X5 Series aangekondigd. De series bestaat uit de reguliere Find X5, de zeer uitgebreide Find X5 Pro en de voordeligere Find X5 Lite. Tijdens de pre-order periode krijgen consumenten tot 406 euro aan gratis gadgets cadeau.

OPPO Find X5 Pro

Zoals verwacht heeft OPPO bij de nieuwe vlaggenschip-smartphones veel aandacht besteed aan de camera. Zo beweert de fabrikant dat de OPPO Find X5 Pro beschikt over de beste groothoekcamera die je vandaag de dag in een smartphone kunt vinden. Ook heeft OPPO een eigen chip ontworpen die voor uitstekende foto’s en 4K-video’s moet zorgen in donkere omgevingen, zelfs wanneer er bijna geen licht is. Een samenwerking met Hasselblad en Sony moet de camera-hardware en software verder perfectioneren.

De Find X5 Pro is OPPO’s meest high-end smartphone en het zal je dan ook niet verbazen dat de smartphone is uitgerust met krachtige specificaties. Zo beschikt de smartphone over een 6,7-inch AMOLED-scherm met gebogen schermranden, een WQHD+-resolutie, een 120Hz verversing en 10-bits ondersteuning. Intern vinden we een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 5000mAh accu met ondersteuning voor 80W bekabeld laden en 50W draadloos laden. Dankzij de snellaadfunctie is de accu in slechts 12 minuten aan de lader weer voor 50% opgeladen.

Voorop vinden we een 32MP selfie-camera en achterop een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens (5-axis OIS), een 50MP groothoeklens en een 13MP telelens met 2x optische zoom. De behuizing bestaat uit een aluminium frame met een achterkant van keramiek en een voorkant van Gorilla Glass Victus. De OPPO Find X5 Pro heeft een IP68-certificering, stereospeakers en ondersteuning voor WiFi 6, Bluetooth 5.2, 5G en eSIM. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Ceramic White en Ceramic Black voor 1299 euro.

Mensen die tussen 24 februari en 4 april een Find X5 Pro kopen krijgen gratis een OPPO Enco X t.w.v. €179, een OPPO Watch Free t.w.v. €99, een OPPO AirVOOC 50W draadloze oplader t.w.v. €79 en een Kevlar-beschermhoes t.w.v. €49 cadeau.

OPPO Find X5

De reguliere OPPO Find X5 heeft een iets kleiner scherm en beschikt over iets minder krachtige specificaties. Zo heeft de Find X5 een 6,55-inch FHD+ 120Hz AMOLED-scherm, een Snapdragon 888-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 32MP selfie-camera en vrijwel dezelfde rear-camera. Alleen de OIS van de hoofdlens is minder uitgebreid dan die OIS op de X5 Pro. De accu heeft een capaciteit van 4800mAh en heeft ondersteuning voor 80W bekabeld opladen en 30W draadloos laden.

De OPPO Find X5 is verkrijgbaar voor 999 euro in de kleuren zwart en wit. Mensen die nu een bestelling plaatsen ontvangen een OPPO Enco X t.w.v. €179, een OPPO Watch Free t.w.v. €99 en een Kevlar-beschermhoes t.w.v. €49 cadeau.

OPPO Find X5 Lite

Voor de mensen met een kleiner budget heeft OPPO de Find X5 Lite aangekondigd. De Find X5 Lite is het voordeligste en kleinste toestel in de Find X5-serie. De smartphone beschikt over een 6,53-inch 90Hz AMOLED-scherm met een resolutie van 2400×1080 pixels, een MediaTek Dimensity 900-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens. De accu heeft een capaciteit van 4500mAh en heeft ondersteuning voor 65W snelladen. Alle drie de smartphones hebben een in-display vingerafdrukscanner.

De OPPO Find X5 Lite kost 499 euro. Tijdelijk ontvang je gratis een OPPO Enco Free2 t.w.v. €99, een OPPO Band t.w.v. €49 en een speciale beschermhoes t.w.v. €29 cadeau.