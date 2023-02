Motorola Toont Concept-smartphone Met Oprolbaar Scherm

Motorola heeft op de MWC in Barcelona een zeer interessante concept-smartphone getoond. De smartphone heeft namelijk een 5-inch scherm dat met een druk op de knop kan uitrollen tot een formaat van 6,5-inch. Hierdoor heb je een compact toestel die alsnog de mogelijkheid heeft om bijvoorbeeld video’s in een groter formaat te bekijken.

In de onderstaande video zien we hoe de concept-smartphone, met de naam ‘Rizr’, er uit ziet. De smartphone heeft een pOLED-scherm dat om de onderkant van de behuizing heen krult. Opgerold heeft het scherm een formaat van 5-inch met een beeldverhouding van 15:9. Dit maakt de smartphone zeer compact. Wanneer je echter behoefte hebt aan meer schermruimte, om bijvoorbeeld een YouTube-video te bekijken of een email te typen, kan het scherm gemotoriseerd omhoogschuiven tot een formaat van 6,5-inch met een 22:9-beeldverhouding.

Het scherm loopt aan de achterkant van de behuizing door, dit gedeelte van het scherm heeft een vergelijkbare functionaliteit als de coverscherm op de Galaxy Z Flip 4 en andere vouwbare smartphones. Als laatste valt op dat de selfie-camera in eerste instantie niet zichtbaar is. Deze camera zit namelijk verwerkt achter het scherm en komt pas tevoorschijn wanneer je de camera-app opent en het scherm een klein stukje naar beneden rolt.

Meer details over de ‘Rizr’-smartphone heeft de fabrikant nog niet gegeven, maar het is interessant om te zien hoe toekomstige smartphones er mogelijk uit komen te zien.

via [hardware.info]