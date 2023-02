Xiaomi 13-serie Aangekondigd Voor Nederlandse Markt

Xiaomi heeft tijdens de Mobile World Congress in Barcelona de Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro en Xiaomi 13 Lite aangekondigd voor de Europese markt, inclusief Nederland. De reguliere uitvoering kost 999 euro, voor de 13 Pro betaal je 1299 euro en voor de Xiaomi 13 Lite betaal je 499 euro. Alle drie de modellen zijn vanaf 13 maart verkrijgbaar.

De Xiaomi 13 Pro is de krachtigste smartphone in de nieuwe serie. De smartphone beschikt over een 6,73-inch AMOLED-scherm met een QHD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte en een 4.820 mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen, 50W draadloos laden en 10W omgekeerd laden.

Voorop vinden we een 32MP selfie-camera en achterkant een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens met 3x optische zoom. De hoofdlens maakt gebruik van een grote 1-inch Sony IMX989-sensor die extra veel licht opvangt, wat een positief resultaat heeft op de kwaliteit van de foto’s en video’s. De behuizing bestaat aan de achterkant uit keramiek, terwijl de andere twee toestellen in de Xiaomi 13-serie een glazen achterkant hebben.

De reguliere Xiaomi 13 heeft een wat kleiner scherm met een formaat van 6,39-inch, een FHD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. De processor, werkgeheugen en opslagruimte zijn gelijk aan die van de Xiaomi 13 Pro. De accu heeft echter wel een wat kleinere capaciteit van 4.500 mAh en kan met “slechts” 67W snelladen. Wel heeft de accu opnieuw ondersteuning voor 50W draadloos laden en 10W omgekeerd laden.

Ook heeft de Xiaomi 13 een andere camera-setup. Deze bestaat namelijk uit een 50MP hoofdlens met een iets kleinere sensor, een 12MP groothoeklens en een 10MP groothoeklens met 3x optische zoom.

Voor mensen die niet zoveel geld willen uitgeven aan een nieuwe smartphone heeft Xiaomi de Xiaomi 13 Lite aangekondigd. Dit model beschikt over een 6,55-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 7 Gen 1-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4.500 mAh accu die alleen ondersteuning heeft voor 67W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. Het valt op dat de smartphone voorop beschikt over een dubbele selfie-camera met een 32MP hoofdlens en een 8MP dieptelens. De behuizing is met een dikte van slechts 7,23 mm ook wat dunner dan die van de andere twee modellen.

De Xiaomi 13, 13 Pro en 13 Lite hebben allemaal stereo-speakers, 5G-ondersteuning en een in-display vingerafdrukscanner. Ze draaien op Android 13 met de MIUI 14-schil.

