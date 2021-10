Voordelige Nokia G300 Met 5G-ondersteunig Aangekondigd

HMD Global heeft een nieuwe smartphone voor in de G-serie aangekondigd. De Nokia G300 is een voordelige 5G-smartphone die in Amerika een adviesprijs meekrijgt van ongeveer 170 euro. Details over een lancering buiten de VS hebben we nog niet.

De Motorola Moto G300 beschikt over een 6,52-inch scherm met een HD+ resolutie, een Snapdragon 480-processor met 5G-ondersteuning, 64GB opslagruimte, een 4470 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 16MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP dieptelens.

Op dit moment is de Moto G300 alleen voor de Amerikaanse markt aangekondigd, waar de smartphone een adviesprijs meekrijgt van omgerekend 170 euro. Het is nog onduidelijk of de smartphone ook naar Europa komt.

via [droidapp]