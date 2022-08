Opvouwbare Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 Officieel Aangekondigd

Samsung heeft zojuist zijn nieuwste opvouwbare smartphones aangekondigd. Het gaat om de Galaxy Z Fold 4 en de kleinere Galaxy Z Flip 4. In dit artikel zetten wij alle specificaties en details van beide smartphones voor jullie op een rijtje.

Samsung Galaxy Z Fold 4

De Galaxy Z Fold 4 is de grootste en krachtigste van de twee nieuwe vouwbare smartphones. De Z Fold 4 beschikt aan de voorkant over een 7,6-inch vouwbaar Dynamic AMOLED 2X Display met een resolutie van 2176 x 1812 pixels. Onder het scherm heeft Samsung een 4MP selfie-camera verstopt. Aan de buitenkant heeft de smartphone een 6,2-inch HD+ Dynamic AMOLED 2X Display met een resolutie van 2316 x 904 pixels. Beide schermen hebben een 120Hz verversingssnelheid.

Samsung heeft de Galaxy Z Fold 4 achterop uitgerust met dezelfde camera-setup als de Galaxy S22. Zo heeft de smartphone een 50MP groothoeklens met OIS, een 12MP ultragroothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom en OIS. Op de coverscherm vinden we nog een extra 10MP camera.

Intern vinden we verder een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte en een 4.400 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, 11W draadloos laden en 4,5W omgekeerd draadloos laden. De vingerafdrukscanner zit in het scherm en de smartphone draait op Android 12L met de One UI 4.1.1-schil. Android 12L is een versie van Android die speciaal is gemaakt voor apparaten met grotere schermen. De nieuwe software maakt onder andere het multitasken eenvoudiger en brengt een nieuwe Taskbar met zich mee met een lay-out die lijkt op die van de pc.

De Samsung Galaxy Z Fold 4 krijgt een vanaf prijs mee van 1799 euro. Hiervoor krijg je de uitvoering met 256GB opslagruimte. Voor 512GB opslagruimte betaal je 1919 euro en voor 1TB opslagruimte ben je maar liefst 2159 euro kwijt. De Galaxy Z Fold 4 verschijnt op de markt in de kleuren Graygreen, Phantom Black, Beige en Burgundy.

Samsung Galaxy Z Flip 4

De Galaxy Z Flip 4 is een kleinere en minder dure smartphone. De smartphone beschikt aan de binnenkant over een opvouwbaar 6,7-inch 120Hz FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display met een resolutie van 2640 x 1080 pixels. Aan de buitenkant heeft de smartphone een 1,9-inch 60Hz Super AMOLED Display met een resolutie van 260 x 512 pixels. Dit kleine Cover scherm kan worden gebruikt voor het checken van de tijd of notificaties, maar ook voor de FlexCam. Met de FlexCam kun je heel eenvoudig selfies maken met de hoofdcamera van de Galaxy Z Flip 4 en deze vervolgens direct via het Cover scherm delen op de bekende social media platformen.

De overige specificaties van de Galaxy Z Flip 4 komen overeen met wat je van een vlaggenschip kunt verwachten. Zo heeft de smartphone een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte, een 10MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 12MP hoofdlens (IOS) en een 12MP ultragroothoeklens.

De accu heeft een capaciteit van 3.700 mAh en kan met 25 watt snelladen, 10 watt draadloos laden en 4.5 watt omgekeerd draadloos laden. Net als de Z Fold 4 heeft de Galaxy Z Flip 4 een in-display vingerafdrukscanner en draait de smartphone op Android 12 met de One UI 4.1.1-schil.

De Samsung Galaxy Z Flip 4 kost 1099 euro (128GB), 1159 euro (256GB) of 1279 euro (512GB) en is verkrijgbaar in de kleuren Bora Purple, Graphite, Blue, Pink Gold en Bespoke Edition.