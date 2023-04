Pebble-oprichter Werkt Aan Kleine Android-smartphone

Eric Michigovsky, de oprichter van smartwatchmerk Pebble, werkt samen met oud-medewerkers aan een Android-smartphone die een stuk kleiner moet zijn dan de huidige smartphones. Dit blijkt uit een verhaal van The Verge.

Compacte smartphones is een concept van het verleden. Smartphones met een 6-inch scherm zijn zeldzaam en de meeste smartphones hebben een scherm dat 6,5-inch of groter is. Eric Michigovsky is echter van plan om een smartphone te maken met een scherm van rond de 5,4-inch, dat draait op stock Android en beschikt over een goede camera en voldoende accucapaciteit.

De smartphone heeft de codenaam ‘Marvin’ en momenteel is de smartphone nog niet veel meer dan een idee. Michigovsky heeft tot nu toe simpelweg wat oud-mederwerkers van Pebble gevonden die bereid zijn om mee te werken aan dit project met het doel er een bedrijf van te maken. Bevestigde specificaties hebben we nog niet. Wel weten we dat het formaat van de smartphone voorop staat en dat de camera en accuduur niet onder moeten doen aan de concurrentie. Ook weten we dat de smartphone gebruik moet maken van een Qualcomm-soc. Waarschijnlijk gaat het om een chipset uit de Snapdragon 8-serie of de nieuwere 7-serie. Voor meer informatie over de gewenste specificaties en plannen kun je terecht op de website SmallAndroidphone.com.

De ‘Marvin’-smartphone moet op de markt verschijnen voor een adviesprijs van rond de 850 dollar. De smartphone krijgt twee jaar software-ondersteuning. Dat is erg kort en we vragen ons dan ook af hoe de consument hierop zal reageren. Migicovsky geeft aan dat ze kunnen beginnen met het bouwen van de smartphone als 50.000 mensen een pre-order plaatsen en gelijk betalen. Hierdoor heeft het bedrijf zo’n 42 miljoen dollar om mee te werken.

via [tweakers]