HTC Introduceert Budget-smartphone Voor Afrikaanse Markt

HTC is een merk waar we de afgelopen jaren niet meer zo vaak over schrijven. Ondanks dat HTC ooit een sterke speler was op de smartphonemarkt, is de Taiwanese fabrikant naar de achtergrond gedrukt door merken als Samsung, Xiaomi en OPPO. Toch verschijnt er af en toe nog een nieuwe HTC-smartphone op de markt. Zo maken we nu kennis met de HTC Wildfire E3 Lite.

De HTC Wildfire E3 Lite is een budget-smartphone voor de Afrikaanse markt en is de opvolger van de Wildfire E3, die twee jaar geleden op de markt verscheen. De Wildfire E3 Lite beschikt over een 6,5-inch LCD-scherm met een HD+-resolutie van 1600×720 pixels, een Unisoc SC9863-processor, 3GB of 4GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte, een 5000 mAh accu, een 5MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 13MP en 2MP lens. De smartphone draait nog op Android 12. Een adviesprijs en releasedatum hebben we nog niet.

HTC maakt zijn smartphones tegenwoordig niet meer zelf. In plaats daarvan kunnen andere bedrijven onder de HTC-merknaam smartphones op de markt brengen. Het is de eerste HTC-smartphone sinds vorige zomer.

via [tweakers]