Persrenders Tonen Google Pixel 7a In Meerdere Kleuren

De Google Pixel 7a is opnieuw opgedoken in het geruchtencircuit. Dit keer is de voordeligere variant van de Pixel 7 te zien op verschillende persrenders. We zien de smartphone in de kleuren wit, zwart en blauw. De afbeeldingen geven een heel duidelijk beeld van hoe de Pixel 7a er uit komt te zien.

De onderstaande beelden zijn gedeeld door de bekende tech-lekker OnLeaks. We zien onder andere de bekende langwerpige camera-module. Hierin zit volgens de geruchten een dubbele rear-camera verwerkt, bestaande uit een 64MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens. Het OLED-scherm is 6,1-inch groot en heeft een 90Hz verversingssnelheid en een ronde uitsparing voor een 10,8MP selfie-camera.

Intern vinden we 8GB werkgeheugen, maximaal 256GB opslagruimte, een tweede generatie Tensor-processor en ondersteuning voor 5W draadloos laden. De officiële introductie van de Google Pixel 7a zal in mei plaatsvinden.

via [droidapp]