“Samsung Werkt Aan Smartphone Met Zowel Horizontaal Als Verticaal Scherm”

Samsung werkt mogelijk aan een smartphone met een nieuwe vormfactor. De smartphone beschikt over twee schermen die je in een soort T-vorm op elkaar kunt plaatsen. Dit idee doet erg denken aan de LG Wing die in 2020 op de markt verscheen.

Dit blijkt uit een patent die de Zuid-Koreaanse fabrikant heeft aangevraagd. Het patent toont een smartphone met twee schermen, die bovenop elkaar zijn geplaatst. In deze positie ziet de smartphone er uit als een reguliere telefoon. Het is echter mogelijk om het bovenste scherm 90 graden te draaien, waarna je een soort T-vorm krijgt met zowel een horizontaal scherm als een verticaal scherm. Het horizontale scherm lijkt te beschikken over een scharnier, waardoor je dit scherm wat meer rechtop kunt zetten.

Het is belangrijk om te weten dat het aanvragen van een patent niet altijd betekent dat de fabrikant dit product ook daadwerkelijk op de markt brengt. Het aanvragen van patenten kan meerdere redenen hebben, zoals bijvoorbeeld het voorkomen dat andere bedrijven dit design gebruiken of het voor de zekerheid patenteren in het geval dit in de toekomst van pas kan komen.

