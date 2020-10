Samsung Boekte Afgelopen Kwartaal Recordomzet

Samsung heeft de laatste kwartaalcijfers bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat de fabrikant een goed kwartaal achter de rug heeft. De winst kwam 59 procent hoger uit dan vorig jaar en ook de omzet van de smartphonedivisie steeg met 6 procent.

Uit het rapport van Samsung kunnen we opmaken dat de tak “IT & Mobile communications”, waar de smartphoneverkoop onder valt, een omzet boekte van 29,81 biljoen Koreaanse won, omgerekend 22,4 miljard euro. Dat is 6,1 procent meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en 51 procent meer dan in het vorige kwartaal. Deze toename is voornamelijk te danken aan de introductie van de Galaxy Note 20 en Galaxy Z Fold 2 en de grotere vraag naar toestellen in de Galaxy A- en M-serie.

De omzet uit de Display Panel-divisie daalde met 21 procent, maar de fabrikant verwacht dat dit snel weer gaat stijgen. De omzet uit Consumer Electronics en Foundry Business steeg wel. Dit komt mede door de gestegen verkoop van tv’s en grotere vraag naar chips voor high-performancecomputing.

De totale kwartaalomzet kwam uit op omgerekend 50,3 miljard dollar. Dit is 8 procent meer tegenover dezelfde periode vorig jaar en volgens Samsung de hoogste kwartaalomzet tot nu toe.

Het komende kwartaal verwacht Samsung een wat lagere verkoop van smartphones vanwege de toenemende concurrentie. Waarschijnlijk doelt Samsung onder andere op de introductie van de iPhone 12. Ook verwacht de fabrikant een lagere omzet door de zwakkere vraag naar geheugenchips voor servers.

