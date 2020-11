LG Wing Komt 13 November Naar Nederland Voor 1099 Euro

De LG Wing, een high-end smartphone met twee schermen, is over 10 dagen verkrijgbaar in Nederland en België. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 1099 euro, maar de eerste maand geeft LG 100 euro korting en ontvang je gratis de draadloze Tone Free FN6 oordopjes. In de doos zit ook een hoesje en een screenprotector.

LG bracht de LG Wing vorige maand al uit in Azië en de Verenigde Staten. We wisten dat de smartphone ook naar Europa kwam, maar exacte details hadden we nog niet. Nu is echter duidelijk dat de LG Wing vanaf 13 november verkrijgbaar is en dat de smartphone in de Benelux een adviesprijs meekrijgt van 1099 euro.

De LG Wing heeft een 6,8-inch P-OLED-scherm met een resolutie van 2460 bij 1080 pixels. Dit scherm kun je 90 graden draaien zodat je een kleiner 3,9-inch scherm tevoorschijn kunt halen. Dit kleiner scherm kun je gebruiken om de schermruimte in apps uit te breiden of twee afzonderlijke apps naast elkaar te draaien.

De smartphone beschikt verder over een Snapdragon 765G-processor met een 5G-modem, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4000 mAh accu die je draadloos kunt opladen, een 32MP pop-up selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 12MP groothoeklens met een grotere pixelgrootte voor betere foto’s in het donker. De behuizing heeft een militaire graad aan bescherming (MIL-STD 810G-certificering) en is 10,9mm dik.

via [tweakers]