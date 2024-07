“Specificaties Van Motorola Edge 50 Neo Uitgelekt”

Op het internet zijn veel specificaties van de Motorola Edge 50 Neo opgedoken. Volgens de geruchten krijgt de mid-range smartphone onder andere een kleiner scherm en een telelens. Het is nog onduidelijk wanneer Motorola de smartphone officieel zal introduceren.

De specificaties van de Motorola Edge 50 Neo zijn gedeeld door de website Ytechb. Volgens de bron beschikt de smartphone over een 6,4-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Dit is iets kleiner dan het scherm van de Edge 40 Neo. Ook is het scherm waarschijnlijk volledig plat. Dus geen scherm met afgeronde zijkanten.

Intern vinden we een MediaTek 7300-processor in combinatie met 8GB of 12GB werkgeheugen en 256GB of 512GB opslagruimte. De Edge 50 Neo beschikt over een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 10MP telelens. De accu heeft een capaciteit van 4310 mAh en de behuizing heeft een IP68-certificering gekregen. De Motorola Edge 50 Neo weegt 171 gram en heeft een afmeting van 154,1 bij 71,2 bij 8,1 millimeter.

Een adviesprijs en introductiedatum hebben we nog niet, maar de Motorola Edge 40 Neo verscheen vorig jaar in september op de markt voor een adviesprijs van 399 euro.

via [androidplanet]