Huawei MatePad Pro Officieel Aangekondigd

Huawei heeft een nieuwe tablet aangekondigd. De Huawei MatePad Pro is een high-end 10,8-inch tablet met een Kirin 990-processor en een stylus. De tablet krijgt een vanafadviesprijs mee van 549 euro.

De Huawei MatePad Pro beschikt over een 10,8-inch QHD-scherm met dunne randen en een kleine uitsparing voor de selfie-camera. Intern beschikt de tablet over een Kirin 990-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 8MP selfie-camera, een 13MP rear-camera en een 5G-modem. De 7,250mAh accu kan opladen met een 40 watt snellader. Draadloos laden gaat met een snelheid van 27 watt. Er is ook ondersteuning voor reverse-charge met een snelheid van 7.5 watt.

De Huawei MatePad Pro is te gebruiken met een M Pen die je aan de zijkant van de tablet kunt hangen. De MatePad Pro draait op Android 10 met de EMUI 10-schil en verschijnt op de markt in de kleuren oranje, grijs, groen en wit. De goedkoopste wifi-versie met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte krijgt een adviesprijs mee van 549 euro.