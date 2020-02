Huawei Introduceert Nieuwe Opvouwbare Huawei Mate Xs

Huawei heeft een nieuwe versie van de opvouwbare Mate X aangekondigd. De nieuwe smartphone heet Mate Xs en beschikt onder andere over een 8-inch vouwbaar scherm en een Kirin 990-processor.

De Huawei Mate Xs is de opvolger van de Mate X en bestaat uit kleine verbeteringen. De Mate Xs beschikt over een 8-inch vouwbaar scherm met een verbeterde Falcon Wing-scharniermechanisme die 30 procent sterker moet zijn. Opengevouwen is het scherm ideaal voor het lezen van een boek, het spelen van games of het browsen van het internet. Dichtgevouwen hou je twee schermen over van 6,38-inch en 6,6-inch.

Op de Huawei Mate Xs vinden meerdere camera’s. Namelijk een 40MP hoofdcamera, een 8MP telecamera met 3x optische zoom, een 16MP groothoekcamera en een ToF-camera.

Intern beschikt de opvouwbare smartphone over een Kirin 990-processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en een accu die met 55-watt kan snelladen.

De tablet verschijnt in maart op de markt voor een adviesprijs van 2499 euro. Het is nog onduidelijk of de Huawei Mate Xs in de Benelux verkrijgbaar zal zijn.