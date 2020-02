Sony Introduceert Xperia 1 II

Sony heeft de opvolger van de Xperia 1 aangekondigd. De Xperia 1 II is een high-end smartphone met 5G-ondersteuning die een adviesprijs meekrijgt van 1199 euro.

De Sony Xperia 1 II is een krachtige smartphone die beschikt over een 6,5-inch 4K HDR OLED-scherm met een 21:9-beeldverhouding, een Snapdragon 865-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4000 mAh accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een waterdichte behuizing (IP65/68). Achterop vinden we een driedubbele 12MP camera die geschikt is voor portretfoto’s, groothoekfoto’s en 4K video’s met 60fps. Voorop zit een 8MP selfie-camera.

De camera is voorzien van allerlei functies die bijvoorbeeld de mogelijkheid geven om met 20 fps burstopnames te maken. Ook is er Real-time Eye AF aanwezig en kun je gebruikmaken van een Pro-modus die is gebaseerd op de technologie van Sony’s Alpha-camera’s. Daarnaast heeft Sony de Cinematography Pro-app geïnstalleerd, waarmee je kunt filmen met cinematografische effecten.

De Sony Xperia 1 II verschijnt aan het einde van het voorjaar in de Benelux op de markt voor 1199 euro. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren zwart en paars.