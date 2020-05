Amazon Introduceert Nieuwe Fire HD 8 en 8 Plus

Amazon heeft een vernieuwde versie van de Fire HD 8-tablet aangekondigd. De tablet heeft een krachtigere processor en meer opslagruimte. Daarnaast is er nu een Plus-uitvoering geïntroduceerd. De tablets zijn momenteel niet in Nederland verkrijgbaar.

Amazon brengt al jaren goedkope tablets op de markt en inmiddels zijn we bij de tiende generatie van de tablet-lijn aangekomen. De Amazon Fire HD 8 2020 is een upgrade van de eerdere tablet. De tablet beschikt nu over een MediaTek MT8186-processor met 2GB werkgeheugen en 32GB of 64GB opslagruimte. De opslagruimte kun je uitbreiden met een microSD-kaart en het scherm heeft een resolutie van 1280 x 800 pixels. Daarnaast is er ondersteuning voor bluetooth 5 low energy en heeft de tablet nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Amazon heeft ook een Plus-variant aangekondigd. De tablet komt grotendeels overeen met de reguliere Fire HD 8 2020, maar de Fire HD 8 Plus heeft 3GB werkgeheugen en ondersteuning voor Qi draadloos opladen.

De Fire HD 8 kost 90 dollar en de Fire HD 8 Plus kost 110 dollar. De tablet is te bestellen op de website van Amazon, maar niet voor Nederlandse klanten. Het is mogelijk dat andere retailers de tablets later alsnog naar Nederland brengen.

