Nog Meer Details Van Google Pixel 6 Pro Uitgelekt

Volgende maand zal Google de Pixel 6-serie officieel introduceren, maar een hoop details over de vlaggenschip-smartphones zijn al op het internet verschenen. Dit keer krijgen we zowel de voorkant als achterkant van de Pixel 6 Pro te zien en weten we ook meer over de specificaties van de smartphone.

De afgelopen weken zijn al verschillende beelden van de achterkant van de Pixel 6 (Pro) opgedoken, maar informatie over de voorkant ontbrak nog. De website 9to5Google heeft nu echter een afbeelding gedeeld waarop de Pixel 6 Pro van beide kanten te zien is. We zien dat de smartphone dunne schermranden heeft en dat het scherm aan de zijkanten lichtgebogen is. Ook de ronde uitsparing voor de selfie-camera is goed zichtbaar.

Zoals eerdere beelden al duidelijk maakte zien we dat de achterkant meerdere kleuren heeft. We zien een opvallende zwarte langwerpige camera-module met daarboven een vlak waarin waarschijnlijk alle antennes verwerkt zitten.

Via XDA zijn de volgende specificaties uitgelekt. De Pixel 6 Pro beschikt waarschijnlijk over een 120Hz-scherm met een resolutie van 3120×1440 pixels, een Google Tensor octa-core processor, 12GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je niet kunt uitbreiden, een in-display vingerafdrukscanner, een 5000mAh accu met ondersteuning voor draadloos opladen, een 12MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 48MP telelens met 4x optische zoom.

Volgens de berichten zal Google de Pixel 6-serie op 4 oktober introduceren. Het is nog onduidelijk of Google de nieuwe smartphone dit keer wel in Nederland zal uitbrengen of dat de smartphone weer alleen bij onze buren verkrijgbaar zal zijn.

via [droidapp]