Camera OnePlus 8 Pro Kan Door Plastic Kijken

De camera van de OnePlus 8 Pro heeft een nieuwe kleurenfilter gekregen die per ongeluk in staat is door plastic te kijken. Het effect werd per toeval ontdekt en sindsdien zijn er op social media tal van demonstraties opgedoken die het X-ray effect tonen.

De fotofilter die we in de onderstaande foto’s en video’s zien heet ‘Photochrom’ en is oorspronkelijk gemaakt om foto’s en video’s grijs- en kopertinten te geven. Onverwachts is de filter echter ook in staat om bepaalde plasticsoorten doorzichtig te maken. Hierdoor kun je bijvoorbeeld binnen in de afstandsbediening van je tv of in een Apple TV kijken. Het werkt niet bij alle plastic soorten, maar meestal wel bij dun en zwart plastic.



One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020



Een video van het YouTube-kanaal Unbox Therapy laat overigens zien dat het ook mogelijk is om met de filter door bepaalde zwarte stoffen te kijken, zoals een t-shirt. Het is niet helemaal duidelijk hoe het effect ontstaat, maar waarschijnlijk heeft het te maken met de infraroodsensoren die de camera gebruikt. In tegenstelling tot normaal licht is infrarood namelijk in staat om door specifieke materialen door te dringen.

via [hln]