Huawei Freebuds 3i: Draadloze Oordopjes Met Noisecancelling Voor 99 Euro

Huawei heeft nieuwe volledig draadloze oordopjes aangekondigd. De Freebuds 3i zijn vrijwel gelijk aan de Honor Magic Earbuds en zijn voorzien van actieve noisecancelling. Zelfs de adviesprijs is hetzelfde.

Het enige verschil tussen de Huawei Freebuds 3i en de Honor Magic Earbuds is dat de oordopjes van Huawei ook in de kleur zwart verkrijgbaar zijn. De oordopjes van Honor zijn alleen verkrijgbaar in de kleuren groen en wit. De actieve noisecancelling van de Freebuds 3i is in staat om tot 32dB aan geluid weg te filteren. Dit komt neer op windkracht 4, aldus Huawei.

Een ingebouwde sensor pauzeert de muziek automatisch wanneer je de oordopjes niet in je oor hebt. De bediening werkt via de aanraakgevoelige behuizing van de oordopjes. Je kunt ongeveer 3,5 uur naar muziek luisteren, of 14,5 uur in combinatie met de oplaadcase. De Huawei Freebuds 3i krijgt een adviesprijs mee van 99 euro.

