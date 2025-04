OnePlus 13T Officieel: Compacte Smartphone Met Grote Accu

OnePlus heeft de OnePlus 13T officieel aangekondigd. De smartphone heeft een relatief klein scherm en een zeer grote accu. Verder beschikt de OnePlus 13T over krachtige specificaties. Kortom, een zeer interessant toestel.

De OnePlus 13T is officieel aangekondigd voor de Chinese markt. De smartphone beschikt over een 6,32-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 1600 nits. Intern vinden we een Snapdragon 8 Elite-processor met 12GB of 16GB werkgeheugen en 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte. Ondanks dat de OnePlus 13T een vrij klein scherm heeft en slechts 8,2mm dik is, is de smartphone uitgerust met een 6260 mAh accu. Dit is een behoorlijke capaciteit en we verwachten dan ook een zeer lange accuduur. De accu heeft ondersteuning voor 80W snelladen.

De camera-setup bestaat uit een 16MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP telelens met 2x optische zoom. Aan de zijkant vinden we de nieuwe “Shortcut knop”, die de alertslider vervangt. Met deze knop kun je van geluidsprofiel wisselen, maar je kunt de knop ook een eigen functie toekennen.

Het is onduidelijk wanneer de OnePlus 13T naar Europa komt, maar OnePlus lijkt op korte termijn nog geen plannen te hebben voor een internationale release. In China krijgt de OnePlus 13T een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 470 dollar. De smartphone is daar vanaf 30 april verkrijgbaar.