Nokia 5.1 Plus Ontvangt Android 10-update

HMD Global is begonnen met de uitrol van Android 10 voor de Nokia 5.1 Plus. De update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee en is ook al te downloaden in Nederland.

De Android 10-update rolt geleidelijk uit naar Nederlandse gebruikers. De eerste groep heeft de update al kunnen downloaden en op 22 mei zal de update voor ongeveer de helft van de Nederlanders beschikbaar zijn. Vanaf 24 mei moet de update op alle toestellen in Nederland en België staan.

Android 10 geeft toegang tot een aantal interessante nieuwe functies, waaronder een volledige donkere modus, gebarenbediening, nieuwe privacy-opties en vernieuwde notificaties. Ook installeert de update de beveiligingspatch van april 2020. Hebben jullie de update al ontvangen?

via [androidplanet]