Lenovo Introduceert Nieuwe Chromebooks En Een Mobiele Monitor

Lenovo heeft deze week twee nieuwe Chromebooks aangekondigd. De IdeaPad 5i is een reguliere Chromebook en de Ideapad Flex 5i is een 2-in-1 variant. De fabrikant brengt ook een 15,6-inch monitor op de markt die je kunt verbinden met je smartphone of tablet.

Lenovo toont tijdens de MWC de nieuwe line-up. De IdeaPad 5i is een 14-inch Chromebook met een Full HD LCD-scherm. De Ideapad Flex 5i heeft een 13,3-inch Full HD LCD-scherm die aanraakgevoelig is. Je kunt het scherm zo ver kantelen dat je de Chromebook ook als tablet kunt gebruiken. Lenovo richt zich met de nieuwe Chromebooks op studenten en heeft de toestellen uitgerust met mid-range specificaties. Intern vinden we een Core i5-1135G7-processor, 8GB werkgeheugen en 256GB SSD opslagruimte. De accu gaat ongeveer 10 uur mee.

De Chinese fabrikant heeft ook de L15 USB-C Mobile Monitor aangekondigd. Dit is een draagbare 15-inch monitor die je via usb-c kunt aansluiten aan je smartphone of laptop om de schermruimte uit te breiden. De monitor heeft een anti-reflecterend LCD-paneel, maar overige specificaties ontbreken nog. Ook de adviesprijzen van alle drie de apparaten hebben we nog niet.

via [AW]