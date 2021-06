“Eerste Beelden Van Samsung Galaxy Watch Active 4 Gelekt”

We verwachten dat Samsung binnenkort de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Watch 4 zal introduceren, maar de eerste beelden van de smartwatch zijn nu al opgedoken. In de onderstaande video zien we hoe de Galaxy Watch 4 Active er mogelijk uit komt te zien.

Dit jaar zal Samsung twee nieuwe smartwatches op de markt brengen. Het gaat om de Galaxy Watch 4 en de Galaxy Watch Active 4. De opvolgers van de Galaxy Watch 3 en de Galaxy Watch Active 2 draaien op Android Wear. Dit is opmerkelijk, omdat Samsung tot nu toe al zijn wearables op de markt bracht met Samsung’s eigen besturingssysteem Tizen.

Deze week zijn er beelden uitgelekt die het uiterlijk van de Galaxy Watch Active 4 tonen. De video toont het ronde scherm van de smartwatch die volgens de makers van de video 2D-glas bevat om het scherm te beschermen. Het frame en de armband zien er in de video dikker uit dan die van zijn voorganger. Aan de rechterkant van de smartwatch zien we twee knoppen en de draairing rondom het scherm ontbreekt.

We hebben nog geen releasedatum, maar we verwachten dat Samsung snel met meer informatie komt.

via [AW]