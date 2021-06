Camera Problemen Van Samsung Galaxy S21 Worden Verholpen In Volgende Update

Verschillende gebruikers van de Samsung Galaxy S21 melden problemen met de shutter van de camera. Wanneer de gebruiker op de shutter klikt om een foto te maken duurt het nog een fractie van een seconde voordat de foto ook daadwerkelijk genomen wordt. Samsung zal binnenkort echter een update uitrollen die onder andere dit probleem oplost.

In Amerika rolt Samsung nu een juni-update uit naar de Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus en de Galaxy S21 Ultra. Deze update pakt onder andere de shutterlag aan die in verschillende camera-modi voorkomen. Na de update wordt direct een foto afgedrukt en opgeslagen wanneer je op de shutter klikt. Zo mis je niet meer de cruciale momenten. Shutterlag is iets dat vaker voorkomt bij smartphones. Gelukkig kan het probleem meestal verholpen worden via een update.

De update brengt nog meer verbeteringen met zich mee. Zo moet de portretstand nu beter werken en kun je QR-codes scannen die je al opgeslagen hebt met de ingebouwde scanner. Ook overhitting, waar een aantal gebruikers mee te maken kregen, is opgelost. Als laatste zorgt de beveiligingspatch van juni voor een betere beveiliging. De update zal waarschijnlijk zeer binnenkort in Nederland en België te downloaden zijn.

via [androidplanet]