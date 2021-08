Onyx Boox Introduceert 7,8-inch E-reader Met Android

Onyx Boox heeft een nieuwe E-reader geïntroduceerd die draait op Android. De E-reader heet Nova Air en beschikt over een 7,8-inch zwartwitscherm met achtergrondverlichting en ondersteuning voor een stylus.

De Onyx Boox Nova Air is volgens de fabrikant ideaal voor het lezen van boeken, maar het apparaat is ook geschikt om op te werken. De Nova Air heeft een 7,8-inch E-Ink-display met een resolutie van 1872×1404 pixels en ondersteuning voor de Boox Pen. De Book Pen is Nova’s eigen stylus die wordt meegeleverd met de tablet. Je kunt de stylus gebruiken om notities te maken. De software heeft ondersteuning voor handschriftherkenning en vijf verschillende brushes. De achtergrondverlichting van het scherm kan op verschillende standen van warm en koud licht worden gezet.

De Nova Air meet 194×136,7×6,3mm, weegt 235 gram en heeft ondersteuning voor dualband-WiFi en Bluetooth 5.0. Aan de buitenkant vinden we een USB-C aansluiting, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een microfoon en stereospeakers. Intern heeft het apparaat 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte en een 2000 mAh accu die volgens de fabrikant moet zorgen voor een standbytijd van 26 dagen.





Op de site van Onyx kunnen mensen een pre-order plaatsen voor 350 dollar. We weten nog niet wanneer de tablet geleverd wordt.

via [tweakers]