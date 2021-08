Introductie OPPO Reno 6 Op 9 September

OPPO heeft via een persbericht bekendgemaakt dat het bedrijf op 9 september een evenement heeft ingepland. Tijdens dit online evenement zal de fabrikant de OPPO Reno 6-serie introduceren. We verwachten dat in Nederland in ieder geval de Reno 6 en de Reno 6 Pro op de markt verschijnen.

Op donderdag 9 september zal de internationale lancering van de nieuwe smartphone-serie plaatsvinden in Parijs. Voor de Reno 6-serie werkt OPPO samen met Fondation Louis Vuitton. De nieuwe Reno 6 “creëert een nieuw tijdperk voor het maken van AI-portretvideo’s waarmee gebruikers hun emoties op de meest creatieve manier kunnen uiten.” De reguliere OPPO Reno 6 maakt gebruik van een driedubbele camera, terwijl de Reno 6 Pro is uitgerust met een vierdubbele camera.

Naast de goeie camera-setup heeft de Reno 6-serie ook het kenmerkende OPPO Glow-design met unieke glinsterende afwerking. De toestellen hebben een lange accuduur en kunnen zeer snel opladen. De lancering van de smartphones zal om 10:30 plaatsvinden. Kort na de introductie zullen wij alle details met jullie delen.