Samsung Galaxy S21 Ontvangt One UI 3.1.1-update

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy S21-serie. De One UI 3.1.1-update brengt verschillende verbeteringen met zich mee en rolt momenteel ook uit naar Nederlandse gebruikers van de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra.

Nadat One UI 3.1.1 eerder al uitrolde in Zuid-Korea en de VS heeft de update nu ook Nederland bereikt. Die nieuwste versie van de Android-schil, die ook draait op de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3, bevat optimalisaties voor onder andere menu’s in de camera-app die sneller opstarten en snellere animaties over het algemeen. Ook is er een Bedtijd-tegel toegevoegd aan de snelle instellingen. Daarnaast claimen sommige gebruikers dat de update zorgt voor een geoptimaliseerde warmteafvoer bij zware toepassingen.

De update met versienummer (G99*BXXU3AUHB) komt binnen via een over-the-air update en je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [AW]