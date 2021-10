Waarom Een Tablet Kopen?

Apple domineert de tablet-markt met de iPad en Samsung levert krachtige alternatieven voor mensen die liever een Android-apparaat gebruiken. Toch zien we dat steeds minder fabrikanten actief tablets uitbrengen. Sterft de tablet uit of zijn er nog genoeg redenen om naast je smartphone en computer een tablet aan te schaffen?

Als we kijken naar de cijfers van het vierde kwartaal van 2020 zien we dat fabrikanten wereldwijd meer dan 52 miljoen tablets hebben verscheept. Apple is met een marktaandeel van 36,5% ruim de grootste, maar Samsung doet het met een aandeel van 19,4% ook niet slecht. Daarnaast zag Samsung in het vierde kwartaal van 2020 een grotere stijging in de verkoopcijfers dan Apple.

In vergelijking met het aantal verkochte smartphones (385 miljoen in Q4 2020) is 52 miljoen tablets misschien geen indrukwekkend aantal, maar wel is duidelijk dat er nog een grote markt is deze apparaten. Toch zijn er steeds minder fabrikanten die tablets ontwikkelen en zien we steeds meer mensen die zich afvragen waarom ze een tablet moeten kopen als ze al een grote 6,5-inch smartphone en een laptop hebben. Een tablet brengt verschillende voordelen met zich mee die wij hieronder bespreken.

Productiviteit

Een van de grootste redenen om een tablet te kopen is de productiviteit. We zien dat mensen steeds meer verschillende taken op hun smartphone uitvoeren, inclusief werk gerelateerde zaken, bankieren, verhalen schrijven, videobellen, e-mails sturen en noem maar op. Het probleem is dat je op een smartphone vaak slechts één van deze taken tegelijk kunt uitvoeren, omdat het scherm een beperkte grootte heeft. Hier komt het grotere scherm van de tablets goed van pas. Een tablet laat je dezelfde taken uitvoeren als een smartphone, maar deze taken kun je op het grote scherm van de tablet naast elkaar plaatsen zodat je een overzichtelijk geheel krijgt en meerdere dingen tegelijk kunt doen. Hierdoor bespaar je uiteindelijk tijd.

Lezen op een tablet

Mensen die veel lezen hebben vast wel eens gemerkt dat ze last krijgen van hun ogen als ze lange verhalen lezen op hun smartphone. Letters zijn vaak klein en als je inzoomt past er vervolgens weinig tekst op het scherm, waardoor je niet lekker kunt doorlezen. Ook hier komt het grote scherm van de tablet goed van pas. Nieuwsartikelen, boeken en tijdschriften lezen op een tablet voelt vanwege het formaat van de tablet niet heel anders dan een papieren boek of tijdschrift. Daarnaast zijn er veel applicaties die ervoor zorgen dat je eenvoudig kunt inzoomen, de kleuren van de omgeving kunt aanpassen, tekst kunt selecteren of met een simpele veegbeweging een bladzijde kunt overslaan.

Stylus

Fabrikanten als Apple en Samsung leveren hun beste tablet vaak met een stylus. Dit is een pennetje die je kunt gebruiken om het scherm van de tablet mee te bedienen. Hiermee kun je veel preciezer te werk gaan of net als met een echte pen even snel een notitie schrijven. Ook mensen die in de design-wereld zitten kiezen een tablet met stylus altijd boven een apparaat zonder stylus.

Media

Veel mensen gebruiken hun smartphone voor het spelen van spelletjes en het kijken van video’s. Een smartphone voldoet in de meeste gevallen, maar als je uitgebreidere games speelt of Netflix streamt kan een smartphone nooit de ultieme media-ervaring leveren. Op het grotere scherm van een tablet zijn veel meer details zichtbaar en de betere stereo-speakers geven net even die extra punch. Ook taken als Photoshop en andere uitgebreide media-editing tools zijn alleen op tablets optimaal e gebruiken.

Wat is voor jullie de voornaamste reden om een tablet te kopen? Laat het ons weten in de reacties.