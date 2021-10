Deze Tool Maakt Google Play Store Op Windows 11 Mogelijk

Windows 11 krijgt ondersteuning voor Android-apps en is hiervoor een samenwerking aangegaan met Amazon om de integratie van de Amazon App Store mogelijk te maken. Er is nu echter een tool verschenen die het mogelijk maakt om de Google Play Store op Windows 11 te gebruiken.

De tool heet WSAGAScript en staat op GitHub. De ontwikkelaar van WSAGAScript geeft aan dat hij de tool heeft gemaakt om de functies te testen en dat het niet is gemaakt voor dagelijks gebruik. Toch is het natuurlijk een handige tool voor mensen die graag met Android-apps op Windows 11 willen experimenteren en daarbij toegang willen hebben tot zoveel mogelijk apps.

In Windows 11 maakt Microsoft de installatie van Android apps mogelijk, maar het besturingssysteem maakt hiervoor gebruik van de Amazon App Store. Het is onduidelijk wat voor deal Microsoft met Amazon heeft gesloten, maar het is mogelijk dat Microsoft het gebruik van de Play Store in de toekomst weer onmogelijk maakt.

via [tweakers]