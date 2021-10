Netflix Verhoogd De Prijzen Van Zijn Abonnementen

Netflix voert een prijswijziging door aan de abonnementen van de videostreamingdienst. De prijzen stijgen in Nederland met maximaal 2 euro per maand. In dit artikel kun je de nieuwe tarieven vinden.

Netflix heeft drie abonnementen beschikbaar: Basic, Standaard en Premium. De prijs van het Basic-abonnement blijft met 7,99 euro per maand ongewijzigd. De prijs van het Standaard-abonnement stijgt met 3 euro 1 euro per maand, van 10,99 euro naar 11,99 euro. Ook het Premium-abonnement, die onder andere toegang geeft tot 4K-content, is duurder geworden, van 13,99 euro per maand naar 15,99 euro.

Update: Eerder kon je in dit artikel lezen dat het Standaard-abonnement 3 euro in prijs was gestegen, van 10,99 euro naar 13,99 euro. Dit bleek een fout van de kant van Netflix. Het nieuwe tarief had eigenlijk 11,99 euro moeten zijn. Nieuwe leden die zich gister hebben aangemeld voor een Standaard-abonnement met de incorrecte prijs, zullen worden gecompenseerd.

Volgens Netflix zal de prijsverhoging extra inkomsten opleveren die zal worden gebruikt om meer films en series te kunnen aanbieden. De nieuwe prijzen gelden meteen voor nieuwe leden. Geleidelijk zullen de prijsverhogingen ook naar bestaande leden worden doorgevoerd. Wat vinden jullie van dit besluit? Laat het ons weten in de reacties hieronder.