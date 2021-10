Sony Introduceert Xperia Pro-I Met 1-inch Camera

Sony heeft zojuist een nieuwe high-end smartphone aangekondigd met de krachtigste specificaties die we tot nu toe bij de Japanse fabrikant gezien hebben. De Sony Xperia Pro-I beschikt onder andere over een grote 1-inch camerasensor, wat de smartphone geliefd moet maken bij iedereen die graag foto’s en video’s schiet. De Xperia Pro-I komt ook naar Nederland, maar je moet er wel 1799 euro voor op tafel leggen.

Sony en camera’s gaan hand in hand en dit zien we ook terug bij de introductie van de nieuwste Xperia-smartphone. De Xperia PRO-I is ’s werelds eerste smartphone met een 1.0 inch beeldsensor en autofocus met fasedetectie. Sony heeft de smartphone speciaal ontwikkeld voor de hedendaagse content creators. De Xperia PRO-I combineert een 1.0 inch sensor, een 24 mm ZEISS Tessar Optics objectief, geavanceerde beeldverwerking, snelle AF (autofocus), 4K 120p video-opname en meer professionele functies in een ultradunne smartphone van 8,9 mm. De camera kan 4K HDR beelden met maximaal 120 fps opnemen.

Naast de indrukwekkende camera met een variabele diafragma die wisselt tussen F/2.0 en f/4.0, behoren de overige specificaties ook tot de hoogste klasse. Zo heeft de Xperia Pro-I een 6,5-inch OLED-scherm met een maximale resolutie van 4K en een 120 Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 888-processor, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 4.500 mAh accu. In de verpakking zit een 30W snellader. Naast de 1-inch 12MP hoofdlens heeft de smartphone ook nog een 12MP telecamera met 2x optische zoom, een 12 MP groothoekcamera en een Time of Flight-camera (ToF). Op de behuizing vinden we een sluiterknop die foto’s neemt in twee fasen en een tweede fysieke knop die je zelf een functie kunt geven.

Speciaal voor de vloggers heeft Sony een accessoire uitgebracht. Het gaat om een 3,5-inch scherm die je op de achterkant van de Xperia Pro-I kunt plaatsen, zodat je de hoofdcamera kunt gebruiken om jezelf te filmen. De Sony Xperia-I Pro verschijnt in december in Nederland op de markt voor een adviesprijs van 1799 euro. De vlogmonitor accessoire kost 199 euro.