Google Pixel Tablet Met Dockingstation Aangekondigd

Naast de Pixel 7a en de Pixel Fold heeft Google deze week ook de Pixel Tablet gepresenteerd. De Google Pixel Tablet komt samen met een dockingstation, waardoor de tablet ook als smart display te gebruiken is.

De Google Pixel Tablet beschikt over een 10.95’-inch IPS LCD-scherm met een resolutie van 2560 x 1600 pixels, een 60Hz verversingssnelheid en een helderheid van 500 nits. Net als de Pixel 7a en Pixel Fold maakt de Pixel Tablet gebruik van een Google Tensor Gen 2-processor. Intern vinden we verder 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 8MP selfie-camera en een 8MP rear-camera. De glazen behuizing heeft een nano-keramische coating en een IPX8-rating.

De Pixel Tablet draait uit de doos op Android 13. Gebruikers ontvangen drie Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates.

Google levert de Pixel Tablet met een dockingstation. Door de Pixel Tablet in dit dockingstation te plaatsen verander je de tablet in een smart display. Na het plaatsen van de tablet zal de “Hub-modus” worden ingeschakeld, wat veel lijk op de Nest Hub. Zo kun je de tablet gebruiken als digitale fotolijst, wekker of hub om je slimme apparaten mee te bedienen. Het dockingstation beschikt over een ingebouwde speaker en dient ook als oplader voor de tablet.

De Google Pixel Tablet is per direct in Nederland te bestellen in de kleuren Porselein, Hazel en Rosé. De Pixel Tablet inclusief dockingstation kost 679 euro en is verkrijgbaar in de Google Store.