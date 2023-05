Opvouwbare Google Pixel Fold Aangekondigd, Alles Op Een Rijtje

Google heeft zijn eerst opvouwbare smartphone officieel aangekondigd. De Google Pixel Fold is niet voor de Nederlandse markt aangekondigd, maar je kunt de smartphone wel in Duitsland kopen voor 1899 euro. In dit artikel zetten wij alle details even op een rijtje.

Google heeft tijdens Google I/O 2023 verschillende nieuwe apparaten aangekondigd, waaronder de Pixel 7a en de Google Pixel Fold. De Pixel Fold is de eerste opvouwbare smartphone van de fabrikant en gaat de concurrentie aan met de OPPO Find N2 en de Galaxy Z Fold 4. Google heeft gekozen voor een ontwerp met een breder scherm aan de voorkant, net als de Find N2. De randen rondom het hoofdscherm zijn wel opvallend dik. Achterop vinden we de bekende horizontale camera-module die Google op gebruikt op andere Pixel-smartphones.

Specificaties Google Pixel Fold

De Google Pixel Fold beschikt over een 7,6-inch 120Hz vouwbaar OLED-scherm aan de binnenkant en een 5,8-inch 120Hz regulier OLED-scherm aan de buitenkant. De smartphone maakt net als de Pixel 7-smartphones gebruik van een Google Tensor Gen 2-processor. Verder heeft de Pixel Fold 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 10MP groothoeklens en een 10MP telelens met 5x optische zoom. De behuizing bestaat uit aluminium en glas en heeft een IPX8-rating gekregen. Dit wil zeggen dat de smartphone waterdicht is.

De Pixel Fold is niet voor de Nederlandse en Belgische markt aangekondigd, maar wel voor de Duitse markt. Daar krijgt de smartphone een adviesprijs mee van 1899 euro. De kans is groot dat de Pixel Fold op een later tijdstip wel in ons land verkrijgbaar zal zijn via de grijze import. De smartphone draait op Android 13 en krijgt drie Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates.