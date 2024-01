OnePlus 12 en 12R Aangekondigd Voor Nederland

OnePlus heeft zojuist zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone aangekondigd voor de Nederlandse markt, die moet gaan concurreren met high-end smartphones van Samsung en andere merken. Ook heeft de fabrikant de voordeligere OnePlus 12R gepresenteerd.

De OnePlus 12 is een high-end smartphone met indrukwekkende specificaties, die eerder al voor de Chinese markt is aangekondigd. De OnePlus 12 krijgt een vanafprijs mee van 949 euro en gaat onder andere concurreren met de Galaxy S24-serie van Samsung.

OnePlus 12

De OnePlus 12 beschikt over een 6,82-inch LTPO AMOLED-scherm met een resolutie van 3168 x 1440 pixels, een piekhelderheid van 4500 nits en een variabele verversingssnelheid van 1Hz tot 120Hz. Intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 5400 mAh accu die met 100W bekabeld kan snelladen en met 50W draadloos kan snelladen. De inbegrepen 100W snellader kan de accu in 26 minuten volledig opladen.

Achterop vinden we een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 48MP groothoeklens en een 64MP telelens met 3x optische zoom. De OnePlus 12 draait uit de doos op Android 14 en de smartphone krijgt vier Android-updates. Ook kunnen gebruikers rekenen op vijf jaar lang beveiligingsupdates. De uitvoering met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte kost 949 euro. Voor 16GB+512GB betaal je 1099 euro.

OnePlus 12R

De OnePlus 12R is een minder dure variant van de OnePlus 12. De smartphone beschikt over een 6,78-inch LTPO4 AMOLED-scherm, dat net als het duurdere model een piekhelderheid heeft van 4500 nits. Intern vinden we een wat oudere Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB of 16GB werkgeheugen en een 5500 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen.

Het grootste verschil zien we in de camera-setup, die bij de OnePlus 12R bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De OnePlus 12R krijgt een adviesprijs mee van 699 euro en is daarmee een paar honderd euro voordeliger.